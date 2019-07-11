Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии

 
Ексклюзивы
1/5
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 2520
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 801
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 504
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 810
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 378
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1449
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 504
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1368
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 666
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 3141
Фото
Все фото
5
6
7
7
5
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
Киевлянка рассказала, как покинула любимый бизнес и уехала в грузинское село открыть кафе
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
В жилом доме взорвался газ: погибла семья
Видео
Все видео
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Город пострадал от града размером с апельсин
Город пострадал от града размером с апельсин
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Меркель опять стало плохо на публике
Меркель опять стало плохо на публике
В Сибири горит 600 га леса
В Сибири горит 600 га леса
Интервью
1/5
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
Просмотров: 594
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 504
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2259
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 684
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1854
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 1296
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
четверг, 11 июля 2019 09:08

Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии

  Комментировать
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Спутник упал в океан. Фото: liga.net

С космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой Vega не смогли запустить спутник дистанционного зондирования Земли для ОАЭ Falcon Eye 1. Вместе с фрагментами ракеты он упал в океан.

Подозревают, что не сработал двигатель второй ступени, пишет liga.net.

Место запуска - комплекс Ensemble de Lancement Vega (ELA-1) на космодроме Куру во Французской Гвиане, расположенной на северо-северо-восточном побережье Южной Америки. С этой площадки осуществили уже 40 запусков. Последний неудачный был более 33 лет назад.

Falcon Eye 1 создали Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Это первый из двух военных аппаратов для разведки. Другой запустят позже в этом году также на Vega. Зонд весом 1197 кг на 5 лет должны были отправить на солнечно-синхронную орбиту высотой 611 км. Его задача фотографировать поверхность Земли с разрешением до 70 см на пиксель, охватывая за раз квадрат 20х20 км.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К спутнику Сатурна отправят беспилотник

Vega - одноразовая ракета-носитель легкого класса. Предназначена для вывода спутников массой до 2 тыс. кг на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км. Стартовая масса ракеты - 137 т, длина - 30 м, диаметр - 3 м.

Стоимость 2 запусков в год (только ракеты с топливом) - € 25 млн, 4 - € 22 млн.

Компания SpaceX потеряла контакт с 3 интернет-спутниками Starlink из 60-ти, которые запустили в космическое пространство в мае. Устройства некоторое время вращаться вокруг Земли, но в итоге опустятся до нашей планеты под действием силы тяжести и сгорят в атмосфере.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

Украинский вояку дали 10 лет

Известного банкира убит на дуэли

Сладкое, которое использовали как афродизиак

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 43836
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 11 Просмотров: 21871
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 15940
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 14931
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 11826
Мир
"Вино и минералка для России ради молчания? С**ть на них" - гендиректор Рустави-2
"Вино и минералка для России ради молчания? С**ть на них" - гендиректор Рустави-2 Просмотров: 585
Софи Лорен согласилась сняться в фильме после 10-летнего перерыва
Софи Лорен согласилась сняться в фильме после 10-летнего перерыва Просмотров: 594
Forbes составил рейтинг ТОП-100 самых дорогих знаменитостей
Forbes составил рейтинг ТОП-100 самых дорогих знаменитостей Просмотров: 342
Великобритания устроила визовый бойкот российском МИД
Великобритания устроила визовый бойкот российском МИД Просмотров: 495
Лондонский аэропорт приостановил полеты
Лондонский аэропорт приостановил полеты Просмотров: 252
Больше всего комментируют
16
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
13
Тарифы на газ 2016-го признали незаконными: какими будут последствия
13
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
11
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
8
Первый приход Православной церкви в Украине вернулся в РПЦ
Голосов: 744
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua