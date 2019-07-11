Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии

Спутник упал в океан. Фото: liga.net

С космодрома Куру во Французской Гвиане ракетой Vega не смогли запустить спутник дистанционного зондирования Земли для ОАЭ Falcon Eye 1. Вместе с фрагментами ракеты он упал в океан.

Подозревают, что не сработал двигатель второй ступени, пишет liga.net.

Место запуска - комплекс Ensemble de Lancement Vega (ELA-1) на космодроме Куру во Французской Гвиане, расположенной на северо-северо-восточном побережье Южной Америки. С этой площадки осуществили уже 40 запусков. Последний неудачный был более 33 лет назад.

Falcon Eye 1 создали Airbus Defence and Space и Thales Alenia Space. Это первый из двух военных аппаратов для разведки. Другой запустят позже в этом году также на Vega. Зонд весом 1197 кг на 5 лет должны были отправить на солнечно-синхронную орбиту высотой 611 км. Его задача фотографировать поверхность Земли с разрешением до 70 см на пиксель, охватывая за раз квадрат 20х20 км.

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Vega - одноразовая ракета-носитель легкого класса. Предназначена для вывода спутников массой до 2 тыс. кг на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км. Стартовая масса ракеты - 137 т, длина - 30 м, диаметр - 3 м.

Стоимость 2 запусков в год (только ракеты с топливом) - € 25 млн, 4 - € 22 млн.

Компания SpaceX потеряла контакт с 3 интернет-спутниками Starlink из 60-ти, которые запустили в космическое пространство в мае. Устройства некоторое время вращаться вокруг Земли, но в итоге опустятся до нашей планеты под действием силы тяжести и сгорят в атмосфере.