"Запахло бедой" - Медведев остался премьером

Госдума России проголосовала за то, чтобы Дмитрий Медведев стал премьер-министром страны.

"За" проголосовали 374 члена парламента, "против" - 56, сообщает "Новая газета".

Во время заседания Думы против кандидатуры Медведева выступили две фракции - КПРФ и "Справедливая Россия".

Позже президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева главой правительства.

Российский карикатурист Сергей Елкин высмеял назначение в своих работах. На одной из них - ее опубликовал после голосования Думы - Путин обнимается с Медведевым. Также фигурирует "уточка". Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального прошлом году снял фильм "Он вам не Димон". Там рассказывал об имении премьер-министра. На озере есть отдельный дом для утки, утверждали расследователи. С тех пор желтая надувная утка стала символом российской коррупции и протестов против нее сторонников Навального.

Ранее Елкин публиковал карикатуру, стилизованную под кадр из мультфильма "Король лев". Путин изображен в виде обезьяны Рафики, которая показывает джунглям нового короля.

Автор: Sergey Elkin Российский карикатурист Сергей Елкин высмеял назначения Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства

Автор: Sergey Elkin Российский карикатурист Сергей Елкин высмеял назначения Дмитрия Медведева на пост главы российского правительства ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Черный лебедь" уже в полете: как оценивают новый президентский срок Путина Пользователи сетей иронических настроений не разделяют. Люди говорят о безысходности. Один из пользователей Twitter отметил, что запахло бедой. А если власть не остановится - запахнет большой войной.

После назначения Медведева- в стране запахло Большой Бедой! Если те, кто стоит за Путиным - не одумаются - запахнет и Большой Войной! Люди реально УСТАЛИ, особенно - от откровенной ГЛУПОСТИ Путина, касательно кадровой политики☝🏻 — МАВР (@RussoTooristo) 8 мая 2018 г.

Президент России Владимир Путин оставил Дмитрия Медведева на посту главы правительства. Путин предложил кандидатуру Медведева на рассмотрение Госдумы 7 мая. Согласно Конституции России, после инаугурации президента правительство уходит в отставку. Затем президент с согласия Госдумы назначает премьер-министра, а тот предлагает президенту кандидатуры федеральных министров