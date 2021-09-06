Западные издания атаковали прокремлевские тролли

Чтобы увеличить охват аудитории, пропаганду продвигали также в соцсетях. Фото: pixabay.com

Прокремлевские тролли использовали десятки сайтов западных СМИ с целью склонить общественное мнение в разных странах в пользу РФ.

Мишенью стали более 30 известных изданий в 16 странах мира, сообщает BBC со ссылкой на исследования Центра изучения преступности и безопасности Кардиффского университета Великобритании. Пострадали в том числе сайты британских Mail Online, Express и Times.

"Для анализа комментариев читателей ученые использовали метод распознавания паттернов. Некоторые аккаунты организованно размещали прокремлевский контент", - говорится в сообщении.

Размещенные троллями комментарии на этих сайтах затем использовались русскоязычными изданиями в качестве основы для статей. Российские СМИ создавали материал "под определенным углом, указывающим на мнения, которых якобы придерживаются британцы". Их публиковали и в некоторых европейских странах, особенно в Болгарии. Чтобы увеличить охват аудитории, пропаганду продвигали также в соцсетях.

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В Луцке ликвидировали мощную ботоферму, которая агитировала людей создавать "Малороссии" и "Новороссии", чтоб присоединить весь Восток Украины к "великой России". Ботоферму финансировали представители РФ.