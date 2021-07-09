Кремль не может контролировать российских хакеров: Байден самостоятельно будет бороться с ними

 
Ексклюзивы
1/5
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 873
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
3 Просмотров: 1035
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 810
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
1 Просмотров: 414
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Какое Закарпатье на вкус: пять блюд, которые должен попробовать каждый турист
Просмотров: 1278
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 1305
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Крымских татар государство воспринимало как врагов. Теперь исправляет ошибки - Казарин
Просмотров: 171
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
1 Просмотров: 666
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 1107
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 783
Фото
Все фото
5
4
7
4
3
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
Аномальный ливень затопил метро: люди плавали в подземке
Аномальный ливень затопил метро: люди плавали в подземке
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Четверг в фото: железная дорога за миллиарды долларов, потомство лемуров и сады Букингемского дворца
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Ливнем смыло с дороги авто. Погибли женщина с ребенком: фото страшной непогоды в России
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
Российская порнозвезда выпрыгнула с 22-го этажа: в ее руке нашли загадочную монету
Видео
Все видео
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
Сварились на мелководье - от аномальной жары гибнут морские животные
На белорусском заводе вспыхнул пожар
На белорусском заводе вспыхнул пожар
Ливень смывал людей на улицах: видео стихии
Ливень смывал людей на улицах: видео стихии
Лидеры Испании и Литвы экстренно прервали брифинг из-за вторжения авиации РФ
Лидеры Испании и Литвы экстренно прервали брифинг из-за вторжения авиации РФ
Франция рекомедует ЕС не признавать российские Covid-вакцины
Франция рекомедует ЕС не признавать российские Covid-вакцины
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 558
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2529
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 279
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1161
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2502
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 июля 2021
Просмотров: 297
Не думай у той бік
Тут недалеко є ділянка, яку хазяїн надумав продати. Вона заросла вербами й осокорами. Весною сороки змостили там гніздо. І я боявся, що ось ...
пятница, 09 июля 2021 12:50

Кремль не может контролировать российских хакеров: Байден самостоятельно будет бороться с ними

  Комментировать
Кремль не может контролировать российских хакеров: Байден самостоятельно будет бороться с ними
Байден заявил, что готов самостоятельно бороться с российскими хакерами. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден готов самостоятельно бороться с проявлением агрессии со стороны России и российскими хакерами, которых Кремль не может контролировать.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден намерен "передать послание" руководству России на фоне масштабных кибератак на компании США. Раньше президент проявил инициативу и пообещал детально изучить нападения российских хакеров на сеть национального комитета республиканской партии и IT-компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры взломали серверы Республиканской партии США - СМИ

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня Байден поднял вопрос хакерской деятельности России. Однако даже после обсуждения, американские компании пострадали сразу от нескольких атак.

За последние несколько недель киберпреступники смогли получить десятки миллионов долларов. Компании были вынуждены платить хакерам, чтобы их сети разблокировали. Сейчас в Вашингтоне решают, как ответить на такие действия России.

Хакеры из российской группировки REvil заразили тысячи компаний в 17 странах мира с помощью удаленного софта. Хакеры проникают в сети, распространяют вредоносное ПО и требуют выкуп. REvil потребовала $ 5 млн, но позже изменили сумму на $70 млн за дешифровку всех поврежденных компьютеров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кремль не может контролировать российских хакеров: Байден самостоятельно будет бороться с ними». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Украинец выстрелил в российского чиновника в Польше

Идеальный мужчина: Том Хэнкс празднует 65-летие

Открыли "сидящий" памятник Шевченко

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 10891
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 8604
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
Вакарчука заподозрили в романе с 23-летней певицей
5
 1 Просмотров: 6417
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
Что делали нацистские чиновники в Киеве в 1942-м - подборка фото
6
 Просмотров: 6075
Платежки с долгами, &quot;медленные&quot; счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
 Просмотров: 4788
Мир
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
Проснулся крупнейший вулкан Европы - мощные фото
5
 Просмотров: 495
Разработчики Pfizer прокомментировали информацию о снижении эффективности вакцины
Разработчики Pfizer прокомментировали информацию о снижении эффективности вакцины Просмотров: 288
Аномальный ливень затопил метро: люди плавали в подземке
Аномальный ливень затопил метро: люди плавали в подземке
4
 Просмотров: 855
Упал воздушный шар. На борту было 11 человек
Упал воздушный шар. На борту было 11 человек Просмотров: 414
Российская медсестра уколола пациенту воду вместо Covid-вакцины
Российская медсестра уколола пациенту воду вместо Covid-вакцины Просмотров: 504
Больше всего комментируют
8
В Харькове происходит ползучий захват власти подсанкционным российским бизнесменом – эксперт
3
Краще не ризикувати
3
Судебная реформа: Зеленский ветировал закон
2
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
2
Нардеп под действием наркотиков устроил ДТП на своем Mustang
Голосов: 378
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть