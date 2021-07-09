Кремль не может контролировать российских хакеров: Байден самостоятельно будет бороться с ними

Байден заявил, что готов самостоятельно бороться с российскими хакерами. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден готов самостоятельно бороться с проявлением агрессии со стороны России и российскими хакерами, которых Кремль не может контролировать.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Байден намерен "передать послание" руководству России на фоне масштабных кибератак на компании США. Раньше президент проявил инициативу и пообещал детально изучить нападения российских хакеров на сеть национального комитета республиканской партии и IT-компании.

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На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве 16 июня Байден поднял вопрос хакерской деятельности России. Однако даже после обсуждения, американские компании пострадали сразу от нескольких атак.

За последние несколько недель киберпреступники смогли получить десятки миллионов долларов. Компании были вынуждены платить хакерам, чтобы их сети разблокировали. Сейчас в Вашингтоне решают, как ответить на такие действия России.

Хакеры из российской группировки REvil заразили тысячи компаний в 17 странах мира с помощью удаленного софта. Хакеры проникают в сети, распространяют вредоносное ПО и требуют выкуп. REvil потребовала $ 5 млн, но позже изменили сумму на $70 млн за дешифровку всех поврежденных компьютеров.