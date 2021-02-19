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пятница, 19 февраля 2021 16:12

Запад ввел санкции против Беларуси из-за репрессий мирных граждан

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Запад ввел санкции против Беларуси из-за репрессий мирных граждан
США и Великобритания приняли пакет санкций против Беларуси. Фото: censor.net

США и Великобритания ввели санкции против белорусских чиновников, представителей правоохранительных органов и государственных СМИ, которые ответственны за репрессии против мирных митингующих и журналистов.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента.

Введение санкций состоялось на следующий день после заключения 2 журналисток телеканала "Белсат", которые вели стрим с акций протеста.

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"Санкции ввели против высокопоставленных официальных лиц в сфере юстиции, руководителей правоохранительных органов, рядовых сотрудников, которые задерживали и применяли насилие в отношении мирных демонстрантов, судей и прокуроров, которые участвовали в назначении тюремных сроков мирным протестующим и журналистам, а также руководителей в сфере образования, которые угрожали студентам из-за участия в мирных протестах", - говорится в сообщении.

Этим людям запрещается въезжать в США. Однако имена лиц, попавших под ограничения, не назвали.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в санкционный список попали 109 человек.

"Белорусский народ заслуживает на свободные и честные выборы", - прокомментировал он в Twitter.

В Беларуси осудили 2 журналисток польского телеканала "Белсат" Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову под псевдонимом Андреева.

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