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Запад передумал отключать Россию от SWIFT – СМИ

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Запад передумал отключать Россию от SWIFT – СМИ
США и ЕС передумали отключать Россию от платежной системы SWIFT. Фото: Детектор медіа

США и ЕС больше не планируют отключать Россию от международной платежной системы SWIFT в случае нападения на Украину.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

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"Американцы и европейцы уже несколько недель обсуждают, как реагировать в случае военной операции России против Украины. ЕС угрожает Кремлю "массовыми последствиями", но пока не уточнил их. Отключение России от системы SWIFT является очень деликатным для участников переговоров.

Этот шаг может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад не будет больше доминировать в среднесрочной перспективе", - пишет издание.

Готовятся адресные экономические санкции против крупнейших российских банков.

"Переговоры между европейцами и США сейчас сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России", - говорится в публикации.

Европейский парламент проголосовал за отключение России от SWIFT в случае вторжения в Украину.

Руководящие институции Евросоюза призвали подготовить экономические санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину, говорится в резолюции Европарламента "Ситуация на украинской границе и на оккупированных РФ территориях Украины", принятая 16 декабря в Страсбурге.

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Дата
17
января

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