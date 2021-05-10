Замок Дракулы превратили в центр вакцинации от коронавируса

В румынском замке Бран, более известном как замок Дракулы, обустроили центр вакцинация от COVID-19. Все, кто сделал прививку, получают "диплом вакцинированного в замке Бран".

Об этом говорится на официальной странице замка в Facebook.

Посетителей будут вакцинировать препаратом производства компании Pfizer и BoiNTech. Получить прививку можно будет на выходных в течение мая.

Несмотря на то, что доступ к центру вакцинации не предусматривает возможность посетить замок Дракулы, люди смогут бесплатно пойти на выставку средневековых инструментов пыток.

Такая инициатива является частью мер правительства, чтобы призвать румын вакцинироваться. Кроме того, там надеются, что вакцинация в замке увеличит количество туристов в румынских Карпатах, где их количество уменьшилось за время пандемии.

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В США власти придумали разные бонусы, чтоб вакцинировать как можно больше людей от коронавируса. Это происходит из-за того, что спрос на вакцинацию в США резко снизился.