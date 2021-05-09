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воскресенье, 09 мая 2021 05:35

В США гражданам будут "доплачивать" за Covid-вакцинацию

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В США гражданам будут &quot;доплачивать&quot; за Covid-вакцинацию
Многие штаты уже заявили правительствe, что отказываются от части новых доз вакцин, которые им должны были выслать на следующей неделе. Фото: Pixabay

В США власти придумали разные бонусы, чтоб вакцинировать как можно больше людей от коронавируса. Это происходит из-за того, что спрос на вакцинацию в США резко снизился.

Многие штаты уже заявили правительству, что отказываются от части новых доз вакцин, которые им должны были выслать на следующей неделе. Такая ситуация происходит по всей стране.

Для того, чтоб программа вакцинации не провалилась, Джо Байден объявил, что федеральные чиновники будут расширять небольшие и мобильные клиники вакцинации для труднодоступных сообществ и проводить образовательные кампании. Он также рекламировал программы стимулирования, такие как скидки для покупателей, которые проходят вакцинацию в продуктовых магазинах.

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Кроме того, некоторые штаты придумали свои бонусы, чтоб вакцинировать как можно больше людей. К примеру, чиновники здравоохранения Северной Каролины рассматривают возможность платить молодым людям за прививки .

Кроме того, западная Вирджиния объявила, что люди в возрасте от 16 до 35 лет будут иметь право на получение сберегательного залога в размере 100 долларов, если они получат вакцину или уже ее получили. А чиновники Детройта запустили программу, по которой будут платить каждому, кто получил первую дозу вакцины по 50 долларов.

Разработчики вакцины Pfizer предсказали окончание пандемии.

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Дата
09
мая

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