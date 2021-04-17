Заключенных освобождают из-за распространения Covid-19 в тюрьмах

В Зимбабве освобождают заключенных. Фото: Reuters

В Зимбабве освободили уже 400 заключенных из-за распространения коронавируса.

В общем планируют уволить 3000 человек. Об этом сообщает Assosiated Press.

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"Освобождению подлежат люди, которых осудили за ненасильственные преступления. Осужденные за убийство, госизмену, торговлю людьми и сексуальные преступления, не смогут покинуть тюрьму", - говорится в сообщении.

В то же время, заключенным заменили смертные приговоры на пожизненное заключение.

В Киеве, Харькове и Днепре сохраняется критическая ситуация с распространением коронавируса. Для городов-миллионников характерно широкое распространение инфекции и быстрое заполнение больниц больными.