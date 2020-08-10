Заключенному запретили проводить исследования

Камера осужденного в Алькатрасе ФОТО: Getty Images

Группу осужденных, которых считали особо опасными, привезли на Алькатрас 11 августа 1934-го. На каменистом острове в заливе Сан-Франциско открыли тюрьму с усиленной охраной.

Ранее на острове удерживали осужденных военных. Несколько десятков добывали срок. Позже в августе привезли еще гражданских осужденных. Среди них - мафиозных боссов Аль Капоне и Джорджа Келли. Также там разместили всех, кто готовил или осуществлял побег в предыдущих тюрьмах.

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В 1940-х одним из самых известных узников был Роберт Страуд, "Орнитолог Алькатраса". Страуда осудили за убийство. Срок отбывал в одиночной камере в Канзасе. Там написал важную научную работу о птицах. Но в 1916-м убил охранника. Из-за этого считался очень опасным преступником. В Алькатрасе ему не разрешили проводить дальнейшие исследования.

Из тюрьмы совершили более трех десятков попыток убежать. Считают, что ни одна не была успешной. В 1962-м сбежали Фрэнк Моррис и братья Джон и Клэренс Энглин. Их не нашли. Одна из версий - утонули в заливе. В 1945-м Джон Гил украл военную форму и лодку. Но на берегу офицер полиции что-то заподозрил. Гила допросили и отправили обратно. Джон Пол Скотт смог доплыть до Сан-Франциско. Это почти 2,5 км. Но мужчина был очень истощен. Полицейские нашли его без сознания.

Самая известная тюрьма мира - Алькатрас была закрыта 21 марта 1963. Последний день жизни Алькатраса отразил в фотографиях репортер Life Ли Винер. За все время в ней содержались более 1,5 тыс. преступников.