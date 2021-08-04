Загадочная смерть белоруса Шишова: США будут следить за следствием

США взяли под контроль расследование смерти Шишова. Фото: t.me/MaksymZhorin

США контролировать ход расследования смерти лидера Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

"Мы глубоко огорчены трагической гибелью Виталия Шишова. Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинской власти причин его смерти", - заявил на брифинге спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

Он не ответил прямо, считает ли, что к смерти активиста причастны белорусские спецслужбы. Однако напомнил, что Шишов выехал из Беларуси из-за репрессий со стороны режима Александра Лукашенко.

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"В последнее время были тревожные инциденты: захват режимом Лукашенко самолета с журналистом Романом Протасевичем и попытка насильно вывезти из Олимпиады спортсменку Кристину Тимановськую. И поэтому мы восстановим наш призыв к прекращению репрессий", - подытожил Прайс.

3 августа в 7:40 в лесном массиве в Святошинском районе Киева нашли повешенным белорусского активиста 26-летнего Виталия Шишова. Исчез накануне. В 8:58 вышел из своего дома по ул. Бударина на пробежку, это сняла камера наблюдения. Потом перестал отвечать на звонки и больше живым его никто не видел. Его девушка Божена Жолудь вместе с друзьями искали Виталия самостоятельно. Несколько раз прошли местность по маршруту его пробежки, но тщетно. В 15:18 обратились в полицию. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи, также к поискам присоединились военнослужащие Нацгвардии, неравнодушные люди, волонтеры. Тело нашли совершенно в другой стороне, в 200 м от традиционного маршрута. Товарищи Виталия убеждены: мужчину убили и это дело рук КГБ Беларуси.