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вторник, 03 августа 2021 21:51

Загадочная смерть белоруса Шишова: хронология исчезновения и подробности гибели
7

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3 августа в 7:40 в лесном массиве в Святошинском районе Киева нашли повешенным белорусского активиста 26-летнего Виталия Шишова.

Исчез накануне. В 8:58 вышел из своего дома по ул. Бударина на пробежку, это сняла камера наблюдения. Потом перестал отвечать на звонки и больше живым его никто не видел. Его девушка Божена Жолудь вместе с друзьями искали Виталия самостоятельно. Несколько раз прошли местность по маршруту его пробежки, но тщетно. В 15:18 обратились в полицию. На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи, также к поискам присоединились военнослужащие Нацгвардии, неравнодушные люди, волонтеры.

Под посольством Беларуси в Украине провели акцию памяти Виталия Шишова. Там собралось несколько сотен человек. Для этого пришлось перекрыть движение на улице
Фото: t.me/MaksymZhorin
Под посольством Беларуси в Украине провели акцию памяти Виталия Шишова. Там собралось несколько сотен человек. Для этого пришлось перекрыть движение на улице
Под посольством Беларуси в Украине провели акцию памяти Виталия Шишова. Там собралось несколько сотен человек. Для этого пришлось перекрыть движение на улице
Под посольством Беларуси в Украине провели акцию памяти Виталия Шишова. Там собралось несколько сотен человек. Для этого пришлось перекрыть движение на улице
Под посольством Беларуси в Украине провели акцию памяти Виталия Шишова. Там собралось несколько сотен человек. Для этого пришлось перекрыть движение на улице

Тело нашли совершенно в другой стороне, в 200 м от традиционного маршрута. Товарищи Виталия убеждены: мужчину убили и это дело рук КГБ Беларуси. В полиции заявили, что рассматривают разные версии. Среди них самоубийство и убийство, замаскированное под суицид.

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Что говорят в полиции

Поиски Виталия Шишова продолжались до 22 часов 2 августа. Поскольку территория большая и труднопроходимая - с тьмой решили продолжать поиски с 5 утра. За ночь разбили всю территорию лесного массива на квадраты, дополнительно задействовали полицейских и Нацгвардию.

На теле Шишова обнаружили телесные повреждения. А веревка, сложенная вчетверо, была завязана на значительной высоте, рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

"На месте преступления мы нашли телефон Виталия, лежал на земле под телом. Веревка, сложенная вчетверо, была завязана на ветке на высоте 3,8 метра. При том что рост Виталия - 1,85 м. Однако рядом валялись три пенька. Два высотой по 50 см, еще один - 60. На последнем есть след. Мы изучаем, принадлежал след погибшему или постороннему лицу. Также на носу, колене, груди и верхней губе заметили ссадины. Это характерно для разового падения, по словам эксперта", - рассказал Клименко.

Что известно о Виталии Шишове

Виталий сирота - родители погибли. Работал фрилансером. Осенью прошлого вместе с девушкой Боженой Жолудь приехали с белорусской Речицы - вынуждены были бежать от преследований власти самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Виталий стоял у истоков создания Белорусского дома в Украине. Брался за все сферы деятельности. Помогал пострадавшим от режима Лукашенко соотечественникам, которые переехали в Украину. Занимался проведением акций, обращениями в госорганы для продвижения законопроэктов, которые помогают соотечественникам, формированием диаспоры в Украине.

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Шишова предупреждали об опасности со стороны белорусских спецслужб. На слежку или угрозы он не жаловался. Но в последнее время стал чаще оглядываться, по словам Божены. И якобы имел плохое предчувствие: за неделю до трагедии он попросил одного из товарищей в случае чего присмотреть за ней. В поведении и настроении Виталия ничего удивительного не было. Он имел много планов на жизнь, поэтому не мог покончить с собой, считает женщина.

3 августа друзья и знакомые собрались у белорусского посольства в Киеве на акцию памяти Виталия Шишова. Принесли цветы, лампадки и фотографии.

Акт международного терроризма режима Лукашенко

Как отреагировал на известие мир

Евросоюз и США призвали Киев провести надлежащее расследование этого преступления. Евродепутат Петрас Аустревичюс назвал смерть Шишова актом международного терроризма режима Лукашенко. Немецкая депутат от "Зеленых" Виола фон Крамон также считает виновным в трагедии режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Реакция украинских властей

Президент Владимир Зеленский держит дело на контроле. В то же время он официально не поддержал позицию Запада, который обвинил в трагедии режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Если докажут, что это была операция спецслужб Беларуси. - будет реакция президента, отметил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Лидер Белорусского дома в Украине Виталий Шишов, которого нашли повешенным в Киеве, не обращался в полицию с заявлениями об угрозах или слежения. Если во время досудебного расследования обнаружат новую информацию, ее сразу передадут соответствующим службам, включая СБУ.

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