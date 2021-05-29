Зафиксировали заражения редким штаммом коронавируса с еще одной мутацией

Подтвердили 37 случаев инфицирования редким штаммом коронавируса с новой мутацией. Фото: pixabay

Во Франции обнаружили больных, заразившихся редким штаммом коронавируса с новой мутацией. На западе страны зафиксировали новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения. - Gazeta.ua) редкого варианта Covid-19.

Подтвердили 37 случаев инфицирования до 27 мая. Большинство из них - в коммуне Ньор. Речь идет о той же разновидности вируса, который обнаружили на прошлой неделе в Бордо. Пока непонятно, есть ли связь между этими двумя кластерами. Об этом сообщает DW.

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Штамм под названием 20I / 484Q - родственный британскому варианту SARS-CoV-2, однако обладает еще одной новой мутацией (E484Q).

В Британии зафиксированы два случая заражения новым штаммом коронавируса - "филиппинским". Один из случаев связан с поездкой за границу, происхождение второго случая еще расследуется.