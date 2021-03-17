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среда, 17 марта 2021 00:29

"Филиппинский" коронавирус зафиксировали в Британии

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&quot;Филиппинский&quot; коронавирус зафиксировали в Британии
В Британию попал "филиппинский" коронавирус. Фото: Укринформ

В Британии зафиксированы два случая заражения новым штаммом коронавируса - "филиппинским".

Один из случаев связан с поездкой за границу, происхождение второго случая еще расследуется, пишет The Guardian.

"Филиппинский" штамм содержит в себе ряд известных мутаций, включая так называемый "бразильский" штамм.

Предполагают, что имеющиеся вакцины могут быть не такими эффективными против него.

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Впервые новый штамм зафиксировали на Филиппинах. 9 марта сообщили о 33 случаях заражения мутацией.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности.

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