"Филиппинский" коронавирус зафиксировали в Британии

В Британии зафиксированы два случая заражения новым штаммом коронавируса - "филиппинским".
Один из случаев связан с поездкой за границу, происхождение второго случая еще расследуется, пишет The Guardian.
"Филиппинский" штамм содержит в себе ряд известных мутаций, включая так называемый "бразильский" штамм.
Предполагают, что имеющиеся вакцины могут быть не такими эффективными против него.
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Впервые новый штамм зафиксировали на Филиппинах. 9 марта сообщили о 33 случаях заражения мутацией.
Ранее сообщалось, что на северо-западе Франции в регионе Бретань обнаружили новый вариант коронавируса. Предварительные данные не свидетельствуют о его повышенной опасности.
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