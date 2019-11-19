Зафиксировали стали бубонной чумы

В Китае 55-летний мужчина заболел чумой. Фото: "Naked Science".

В Китае зафиксировали вспышку редкого и опасного заболевания. Больного бубонной чумой обнаружили в регионе Внутренняя Монголия.

"Власти сообщили о регистрации случая бубонной чумы у 55-летнего пациента, который съел плохо прожаренное мясо дикого кролика", - говорится в сообщении издания "Naked Science".

Пациента изолировали, он проходит лечение в больнице Улан-Кабе. Также изолировали 28 человек, имевших тесный контакт с пациентом. Они находятся под наблюдением. Но симптомов бубонной чумы у них не обнаружено. Ранее в этом регионе уже были подтверждены еще два случая бубонной чумы.

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Чума передается человеку от инфицированных крыс или блох. Переходить от человека к человеку болезнь может во время укуса блохи. Но чаще всего чума распространяется воздушно-капельным путем при возникновении легочной формы. Проявляется с момента возникновения бубонов - опухших лимфатических узлов. Быстро прогрессирует. Болезнь смертельная, если ее не обнаружить вовремя и не лечить.

Накануне смерти люди чаще впадают в депрессию. Особенно сильные ее проявления в последний месяц жизни. Ученые отслеживали жизни 3274 пожилых людей разного пола, которые согласились принять участие в эксперименте.