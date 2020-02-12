Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России

Темнокожего гражданина Латвии по прозвищу "Черный Ленин" задержала по представлению Украины российская полиция. Депутат Госдумы просит для террориста убежища в РФ.

Фото: myrotvorets.center

Члена террористической группировки "ДНР" Бенеса Айо по прозвищу "Черный Ленин" задержала российская полиция 11 февраля, около 19:30, в селе Яренск Архангельской области, сообщило агентство REGNUM со ссылкой на члена КПРФ Дмитрия Сараева.

Задержанный боевик широко известен за свои левые взгляды. Общественную деятельность среди движений левого толка он начал в Латвии, уроженцем которой является. В последние годы Бенес является членом незаконных группировок "ДНР".

По словам Сараева, Бенес Айо приехал в Архангельскую область, чтобы принять участие в протестах против строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда планируют свозить твердые бытовые отходы из Москвы. По официальной версии, "Черного Ленина" арестовали по запросу Украины. Сейчас ему грозит депортация в страну, которая объявила террориста в розыск.

"Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас на стороне ополчения воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине", - сообщил Сараев.

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Автор: t.me/shargunov Депутат Госдумы Сергей Шаргунов просит предоставить задержанному Айо временное убежище

В России по этому поводу разворачивают информационную кампанию с целью недопущения выдачи Айо Украине. В частности, за боевика уже "вписался" депутат Госдумы - журналист канала "Россия 24" Сергей Шаргунов. Он официально обратился к прокурору и начальнику управления МВД Архангельской области с просьбой предоставить Айо временное политическое убежище.

"Бенес Айо - активный участник движения "Антимайдан". И в случае передачи его Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью", - в частности говорится в обращении.

Латвийская полиция 25 января 2016 года впервые возбудила дело против гражданина своей страны по подозрению в незаконном участии в вооруженном конфликте за пределами Латвии. Как отмечается, человек участвовал в боевых действиях на территории Донбасса. Его задержали по возвращении в Латвию, и сейчас он находится под стражей.

Тогда официально сообщили о пяти гражданах Латвии, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. Это Айо Бенес, Григорий Косниковский ("Охотник"), Валентин Милютин ("Васек"), Вячеслав Высоцкий ("Седой") и Анатолий Матюковский.