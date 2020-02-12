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среда, 12 февраля 2020 13:12

Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
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Темнокожего гражданина Латвии по прозвищу "Черный Ленин" задержала по представлению Украины российская полиция. Депутат Госдумы просит для террориста убежища в РФ.

Гражданин Латвии Беннес Айо за сотрудничество с террористами "ДНР" объявлен в розыск. Его задержала российская полиция
Фото: myrotvorets.center
Гражданин Латвии Беннес Айо за сотрудничество с террористами "ДНР" объявлен в розыск. Его задержала российская полиция
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов просит предоставить задержанному Айо временное убежище

Члена террористической группировки "ДНР" Бенеса Айо по прозвищу "Черный Ленин" задержала российская полиция 11 февраля, около 19:30, в селе Яренск Архангельской области, сообщило агентство REGNUM со ссылкой на члена КПРФ Дмитрия Сараева.

Задержанный боевик широко известен за свои левые взгляды. Общественную деятельность среди движений левого толка он начал в Латвии, уроженцем которой является. В последние годы Бенес является членом незаконных группировок "ДНР".

По словам Сараева, Бенес Айо приехал в Архангельскую область, чтобы принять участие в протестах против строительства мусорного полигона в поселке Шиес, куда планируют свозить твердые бытовые отходы из Москвы. По официальной версии, "Черного Ленина" арестовали по запросу Украины. Сейчас ему грозит депортация в страну, которая объявила террориста в розыск.

"Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас на стороне ополчения воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине", - сообщил Сараев.

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Автор: t.me/shargunov
  Депутат Госдумы Сергей Шаргунов просит предоставить задержанному Айо временное убежище
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов просит предоставить задержанному Айо временное убежище

В России по этому поводу разворачивают информационную кампанию с целью недопущения выдачи Айо Украине. В частности, за боевика уже "вписался" депутат Госдумы - журналист канала "Россия 24" Сергей Шаргунов. Он официально обратился к прокурору и начальнику управления МВД Архангельской области с просьбой предоставить Айо временное политическое убежище.

"Бенес Айо - активный участник движения "Антимайдан". И в случае передачи его Украине существует реальная угроза его жизни и здоровью", - в частности говорится в обращении.

Латвийская полиция 25 января 2016 года впервые возбудила дело против гражданина своей страны по подозрению в незаконном участии в вооруженном конфликте за пределами Латвии. Как отмечается, человек участвовал в боевых действиях на территории Донбасса. Его задержали по возвращении в Латвию, и сейчас он находится под стражей.
Тогда официально сообщили о пяти гражданах Латвии, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. Это Айо Бенес, Григорий Косниковский ("Охотник"), Валентин Милютин ("Васек"), Вячеслав Высоцкий ("Седой") и Анатолий Матюковский.

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