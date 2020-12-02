Задержанный на секс-вечеринке евродепутат подал в отставку

Йожеф Сайер подал в отставку. Фото: hirtv.hu

Депутат Европарламента от Венгрии 59-летний Йожеф Сайер подал в отставку после того, как его задержали внасекс-вечеринке в баре 1 декабря.

Мужчина принял такое решение еще 29 ноября, когда не было известно о его участии в кинки-пати, сообщило Euronews.

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"Я прошу прощения за то, что нарушил правила. Это было безответственно с моей стороны. Я готов понести наказание за это", - говорится в его заявлении.

По словам депутата, наркотики он не употреблял.

Решение мужчина принял, потому что политическая борьба требовала от него все большего напряжения.

Брюссельская полиция арестовала во время секс-вечеринки дипломатов и одного из депутатов Европарламента.