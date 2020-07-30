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четверг, 30 июля 2020 01:33

Задержание "вагнеровцев": Беларусь усиливает границу с Россией

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Задержание &quot;вагнеровцев&quot;: Беларусь усиливает границу с Россией
Беларусь усиливает границу с РФ. Фото: DW

Беларусь усиливает контроль на границе с Российской Федерацией после задержания под Минском наемников с российской частной военной компании "Вагнера".

Власти Беларуси приняли решение тщательно проверять участников массовых собраний, сообщает "БелТА".

Такое решение было принято на заседании Совета безопасности страны под председательством президента Беларуси Александра Лукашенко.

Секретарь Совета безопасности Андрей Равков заявил, что у задержанных наемников "четко прослеживаются определенные направления - снайперы, подрывники, айтишники".

Пограничная служба Беларуси в рамках мер реагирования на этот инцидент усилит оперативное прикрытие государственных границ.

В том числе и границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживание лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены, - заявил Равков.

Также глава Совбеза добавил, что будут усилены меры безопасности на массовых мероприятиях, особенно связанных с избирательной кампанией.

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Напомним, из-за задержания "вагнеровцев" к Лукашенко были вызваны послы Украины и России.

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