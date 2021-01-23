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суббота, 23 января 2021 16:47

Задержали жену Алексея Навального

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Задержали жену Алексея Навального
Юлия Стремительная опубликовала фотографию из автозака. ФОТО: Instagram.com

В Москве полицейские задержали жену политика Алексея Навального Юлию. Первым об этом сообщил ведущий радиостанции "Эхо Москвы" Сергей Пархоменко.

Юлия Навальная опубликовала в Instagram фотографию из автозака. "Простите за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке ", - написала она.

Пользователи сети сразу оставили почти 12 тысяч комментариев со словами поддержки: "Юля, держись", "Мы с тобой", "Ты первая леди России".

Около 17 часов по московскому времени Юлию Навальную доставили в ОВД "Сокол", сообщила ее адвокат Светлана Давыдова. Адвоката не пускают в отдел полиции.

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По состоянию на 16.10 по московскому времени по всей территории России задержали 1090 человек. Люди участвовали в акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального. Такие данные приводит "ОВД-Инфо".

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