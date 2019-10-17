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Задержали россиян, которые под видом журналистов приставали к Зеленскому

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Задержали россиян, которые под видом журналистов приставали к Зеленскому
В Риге задержали россиян без аккредитации. Фото: Укринформ

В столице Латвии Риге во время мероприятий с участием президента Украины Владимира Зеленского задержали двух мужчин с телекамерой и микрофоном, которые не имели аккредитации.

Их арестовали после возложения цветов к памятнику Свободы Зеленским и президентом Латвии Егилсом Левитсом, передает Укринформ.

После церемонии Зеленский подошел к толпе пообщаться. К нему протолкались двое мужчин с телекамерой и микрофоном без логотипов СМИ и начали забрасывать вопросами о "нормандском формате".

К ним подошли полицейские. Мужчины представились журналистами российского телеканала НТВ. У них не было аккредитации для освещения визита и направления от телеканала.

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Впоследствии выяснилось, что они приехали в Латвию с туристической визой. Она не позволяет выполнять профессиональные действия. Псевдожурналисты ответили, что визу им делала фирма, и они "везде так работают". Обоих задержали для выяснения обстоятельств.

Задержанный мужчина с камерой вел съемку еще утром, в начале визита и встречи двух президентов.

Всю неделю президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская провели в США в рамках рабочего визита. Президентская чета посетили мемориал жертв теракта 11 сентября. Зеленская поделилась соответствующими фото в Instagram.

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