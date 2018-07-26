Задержали российского чиновника

В Италии задержали экс-сенатора из России, заявлял о преследовании из-за позиции по Украине. Фото: radiosvoboda.org

В Италии по запросу России задержали бывшего члена российского Совета федерации Дмитрия Кривицкого.

Как рассказывает адвокат Кривицкого, Мауро Анетрини, екс-сенаторВ скрывался в Италии от политического преследования в России за свою позицию по украинскому вопросу. Он якобы считал введение российских войск и проведения военных операций на территории Украины незаконными, передает Радио Свобода.

Официально подобных заявления Кривицкий не делал. В прессе такие комментарии не давал. В марте 2017 его заочно арестован по обвинению в получении взятки в 15 млн рублей (6,3 млн грн) при строительстве дорог в российском Новгороде.

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Российское государственное информагентство "РИА Новости" информирует, что 26 июля в Венеции пройдет первое слушание по делу Кривицкого.

Кривицкий был членом Совета федерации с 2011 до 2016 года от Новгородской области России. В 2017 году его заочно арестовали и объявили в международный розыск. По версии следователей, которые занимались его делом, чиновник получил взятку в размере 15 миллионов рублей.