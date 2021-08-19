Задержали мужчину, который угрожал взрывом возле Конгресса США

У Конгресса США неизвестный угрожал устроить взрыв. Фото: CNN.

Полиция задержала мужчину, угрожавшего устроить взрыв возле Конгресса США.

Мужчина припарковал автомобиль на тротуаре возле Библиотеки Конгресса США около 9:15 и сказал офицеру, который подошел к нему, что у него бомба. При этом он держал детонатор, рассказал журналистам начальник полиции Капитолия Дж. Томас Мангер, сообщает Reuters.

Мотивы злоумышленника пока неизвестны.

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Возле Конгресса США неизвестный припарковал машину и угрожал устроить взрыв. Полиция более четырех часов вела с ним переговоры. Террорист заявил, что если его застрелят, погибнут еще два квартала. Правительственные кварталы у Капитолия перекрыли.