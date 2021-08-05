Задержали крупнейшую в истории группу мигрантов из Беларуси

На польско-белорусской границе задержали крупнейшую в истории группу мигрантов. Фото: ua.news

Польские пограничники задержали более 60 мигрантов, которые нелегально попали в Польшу из Беларуси.

Это крупнейшая в истории группа иностранцев, которую до сих пор задерживали на границе с Беларусью. Об этом сообщает RMF24.

Мигрантов задержали в окрестностях Крынок, Судзялува и Кузницы. Среди задержанных - 50 граждан Ирака, 11 иранцев и один камерунец. В основном это мужчины, но также 8 женщин и 13 детей.

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С начала 2021 года 450 человек незаконно попали в Польшу из Беларуси. Также многие иммигранты пытаются попасть в Литву.

Правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Оперативным главой по экстремальной операции назначили министра внутренних дел Литвы Билотайте. Для нелегальных мигрантов оборудовали 835 мест для расселения, из которых уже заняли 500. В этом году в Литву из Беларуси пытались попасть 822 незаконных мигрантов. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год. Мигранты из Сирии и Ирака прибывают в Минск рейсами из Багдада. Затем государственные турагентства Беларуси доставляют их автобусами к литовской границе.