Литва хочет выделить €42 млн на укрепление границы с Беларусью и усовершенствование системы наблюдения. Об этом сообщил посол Литвы в Германии Рамунас Мисилюс в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Деньги пойдут на постройку пограничных укреплений и усовершенствование системы наблюдения.

"Мигранты на самом деле хотят ехать не в Литву, а в Германию или Швецию. Поэтому это стало уже общей проблемой Евросоюза", — сказал Мисилюс.

Литовский дипломат считает, что КГБ Беларуси, "скорее всего, приложило к этому руку", иначе беспрепятственный переход границы с Литвой был бы немыслим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашествие из Беларуси: Литва страдает от нелегальных мигрантов

Дипломат подчеркнул, что приток нелегальных мигрантов из Беларуси Литва считает "гибридной агрессией". По словам Мисилюса, базирующееся в Варшаве европейское агентство по охране границ Frontex планирует отправить в Литву 30 пограничников и несколько автомобилей. Соседняя Эстония также отправит 10 дополнительных офицеров.

9 июля правительство Литвы начало строительство забора на границе с Беларусью. Такое решение приняли из-за проблемы с нелегальными мигрантами.