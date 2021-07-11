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воскресенье, 11 июля 2021 03:26

Литва хочет выделить €42 млн на укрепление границы с Беларусью

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Литва хочет выделить €42 млн на укрепление границы с Беларусью

Литва хочет выделить €42 млн на укрепление границы с Беларусью и усовершенствование системы наблюдения. Об этом сообщил посол Литвы в Германии Рамунас Мисилюс в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Деньги пойдут на постройку пограничных укреплений и усовершенствование системы наблюдения.

"Мигранты на самом деле хотят ехать не в Литву, а в Германию или Швецию. Поэтому это стало уже общей проблемой Евросоюза", — сказал Мисилюс.

Литовский дипломат считает, что КГБ Беларуси, "скорее всего, приложило к этому руку", иначе беспрепятственный переход границы с Литвой был бы немыслим.

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Дипломат подчеркнул, что приток нелегальных мигрантов из Беларуси Литва считает "гибридной агрессией". По словам Мисилюса, базирующееся в Варшаве европейское агентство по охране границ Frontex планирует отправить в Литву 30 пограничников и несколько автомобилей. Соседняя Эстония также отправит 10 дополнительных офицеров.

9 июля правительство Литвы начало строительство забора на границе с Беларусью. Такое решение приняли из-за проблемы с нелегальными мигрантами.

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