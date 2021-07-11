Эстония усиливает защиту границ из-за наплыва нелегальных мигрантов

Нелегальные мигранты попадают в Литву из Беларуси. Фото: Wikimedia

Эстония увеличила число патрулей на своей границе из-за наплыва нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси.

В Департаменте полиции и пограничной охране Эстонии приняли меры, сообщает ERR.

"Во-первых, мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только забора, но и всего мониторингового оборудования. К тому же сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", - пояснил глава пограничного контроля Эгерт Беличев.

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Между тем правительство Литвы выделило почти € 5 млн на установку колючей проволоки вдоль границы с Беларусью.

Из-за сильного потока нелегальных мигрантов власть Литвы построит забор на границе с Беларусью. Там уже устанавливают забор с проволокой. Литва также задействует военных для обеспечения безопасности на границе с Беларусью.