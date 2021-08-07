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суббота, 07 августа 2021 21:01

Задержали 70-летнюю лидерку мафиозного клана

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Задержали 70-летнюю лидерку мафиозного клана
В Риме задержали руководительницу влиятельного мафиозного клана. Фото: napoli.repubblica.it

В Итали задержали 70-летнюю Марию Личчарди, которую считают главой большого мафиозного картеля Каморра.

Женщину арестовали в аэропорту Рима, откуда она намеревалась вылететь в Испанию, где живет ее дочь. Об этом сообщает La Repubblica.

Личчарди путешествовала с двумя компаньонами, к которым полиция не предпринимала мер.

Во время ареста женщина не сопротивлялась и сохраняла спокойствие.

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Личчарди когда была одной из самых разыскиваемых преступников Италии, а в мафиозных кругах имеет прозвище "Крестная мать" и "Пикколетта" (la piccoletta переводится с итальянского как "маленькая", так Личчарди называют из-за ее миниатюрный рост).

Неаполитанское подразделение по борьбе с мафией считает, что Мария Личчарди является одной из ведущих фигур в картеле, занимающейся торговлей наркотиками, отмыванием денег и вымогательством, и имеет связи с другими преступными группировками.

С 2001 по 2009 годы "Крестная мать" находилась в тюрьме, но после освобождения вновь возглавила картель.

Сицилийский босс мафии 64-летний Джованни Бруска, который взорвал бомбу, убившую судью Джованни Фальконе в 1992, освобожден из тюрьмы после 25 лет за решеткой. Это возмутило родственников людей, которых он убил.

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Дата
07
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