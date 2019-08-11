Задержали 229 человек, из них 10 детей : в Москве продолжаются антиправительственные протесты

10 августа, в субботу, в Москве прошла протестная акция в поддержку честных выборов на проспекте Сахарова.

Независимые Telegram-каналы насчитали, что митинг собрал более 50 тыс. человек. Протестная акция произошло не только в столице России, но и в регионах.

Митинг поддержали и звездные личности - рэпер Оксимирон (Oxxxymiron) в футболке с надписью "Свободу Егору Жукову" (блогер, которого задержали во время одного из протестов), журналист и видеоблоггер Юрий Дудь, блогеры Данила Поперечный и Эльдар Джарахов, журналист Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая, рэпер Фейс (Face), группа "Кровосток" и группа IC3PEAK.

Автор: https://politeka.net Как прошел митинг за честные выборы в Москве

"Хочется сильных выпадов от коллег по цеху, но сами понимаем, что это наказуемо. Многие исполнители боятся высказаться о нынешней власти, так как у всех тоже есть семьи ", - прокомментировал ведущий Versus Battle Александр Ресторатор.

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Силовики начали делать селфи с актером сериалов "Глухарь" и "Карпов" Владом Котляровським.

Автор: https://politeka.net Как прошел митинг за честные выборы в Москве

Митингующих в Москве начали задерживать после того, как Борис Золотаревский, глава штаба незарегистрированного кандидата Ивана Жданова, призвал собравшихся "прогуляться до Китай-города", где находится Администрация президента. Всего было задержано 229 человек, в том числе 10 детей.

К вечеру уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заверил, что большинство из задержанных в Москве детей "уже отпустили".

Автор: https://politeka.net Как прошел митинг за честные выборы в Москве

Под подозрение в "массовых беспорядках" во время одного из митингов в Москве 27 июля попал режиссер российского телеканала "Доктор" Дмитрий Васильевв. После задержания режиссеру стало плохо и его положили в реанимацию. У Васильева поднялся уровень сахара в крови.