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среда, 18 сентября 2019 15:12

Зачем Лукашенко поднимать вопрос о создании Союзного государства России и Белоруссии

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Зачем Лукашенко поднимать вопрос о создании Союзного государства России и Белоруссии
Могут утвердить программу интеграции Беларуси и России до 8 декабря Фото: ukrinform.ua

Президенты Беларуси и России могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

В этот день будет отмечаться 20-летие подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

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"Вероятность, что Лукашенко пойдет на более глубокую интеграцию такая же, как прилет на Землю инопланетян, - говорит Денис Лавникевич, политический обозреватель из Белоруси.- Если бы он хотел что-то подписать, то сделал бы это за 20 лет, прошедших с момента заключения основного договора. Идея давно похоронена. А "дорожные карты" по интеграции принимаются в год пачке. Лукашеко хочет и дальше получать от России дешевый газ - 127 долларов за тысячу кубометров. Также хочет сырую нефть с предыдущей скидкой в ​​30 процентов, то есть без налога. Из-за этого активно торгуется. А новые договоренности, как и в предыдущие годы. В августе в прошлом году Россия начала серьезно давить на Беларусь в целях исполнения договора 1999-го. Следствие - Лукашенко и Путин просто стали чаще встречаться".

Через 11 лет США и Беларусь договорились восстановить дипломатические представительства на уровне послов. Договоренность достигли на встрече белорусского президента Александра Лукашенко с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом.

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