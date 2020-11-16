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понедельник, 16 ноября 2020 18:33

За убийство пациентки приговорили к трем годам

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За убийство пациентки приговорили к трем годам
Медсестра Хельга Уотерс на суде / Getty Images

Бельгийскую медсестру Хельгу Уотерс французский суд приговорил к 3 годам тюрьмы. Она пьяной проводила кесарево сечение, в результате умерла пациентка.

51-летняя Уотерс из-за того, что была пьяна, ошибочно вставила пациентке трубку в пищевод. Вследствие этого умерла Ксинтия Хоук, которой проводили операцию. Уотерс также запретили любую медицинскую практику. Ее признали виновной в непредумышленном убийстве 26 сентября 2014-го. Кроме тюрьмы, Уотерс должна выплатить почти €1,4 млн компенсации родственникам Хоук. Об этом пишет The Daily Mail.

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Хоук положили в родильное отделение больницы во французском городе По. В результате действий медсестры она умерла во время кесарева сечения, ее мозг был слишком долго без кислорода. Мальчик выжил. Расследование показало, что Уотерс, которая в то время работала в больнице меньше 2 недель, вставила трубку для дыхания в пищевод вместо трахеи. Она также использовала кислородную маску вместо вентилятора.

Уотерс - хронический алкоголик. Она призналась, что начинала день с водки и воды в течение предыдущих 10 лет.

"Последние 6 лет были для меня адом. Каждую минуту ношу с собой смерть Ксинтии Хоук. Я ответственная, но не заслуживаю тюрьмы. Моя работа заставляет меня нести ответственность за жизнь пациентов. Я стала врачом, чтобы спасать. Никогда не могла представить, что однажды смогу сделать кому-то плохо. Не хочу показывать себя жертвой, но у меня зависимость, которую до сих пор не могу контролировать, несмотря на все усилия. Теперь понимаю, что моя зависимость была несовместима с работой. Я буду жалеть об этой смерти всю жизнь", - заявила Уотерс в суде.

Прокурор Орлан Яуанг сообщила уголовному суду По, что Уотерс, гражданка Бельгии, не сообщила больнице об алкоголизме. Хотя должна была. Сразу после того, как Уотерс арестовали, содержание алкоголя в ее крови составляло 2,38 грамма на литр, что соответствует примерно 10 бокалам вина. Это более, чем в 4 раза превышает допустимый уровень при вождении во Франции. Уотерс переехала во Францию на работу после того, как ее уволили из бельгийской больницы за то, что выглядела пьяной на работе. Как показало расследование, кадровое агентство, которое наняло ее, не проверило данных.

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