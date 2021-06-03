За убийство Джорджа Флойда полицейского могут "закрыть" на десятки лет

Прокуроры требуют присудить полицейскому, который убил Джорджа Флойда, 30 лет. Фото: author.today

Федеральная прокуратура США потребовала для полицейского Дерека Шовена, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, 30 лет лишения свободы.

Об этом сообщило издание BBC.

Приговор должны объявить 25 июня. По словам защиты Шовена, убийство Флойда было ошибочным. Якобы мужчина умер из-за навыков, которые Шовен изучил в полиции.

Ранее суд постановил, что в убийстве Джорджа Флойда были отягчающие обстоятельства, что позволяет осуждать на срок свыше 15 лет, рекомендованный государством.

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Прокуроры требуют для полицейского 30 лет заключения. Они заявили, что Шовен "должным образом учтет глубокое влияние поступка подсудимого на жертву, семью жертвы и общество".

"Господин Шовен просит суд учесть не только на его раскаяние, но и его прошлое, отсутствие у него криминального прошлого, его способность пройти испытательный срок и на то, что он является продуктом "сломанной" системы", - заявил один из адвокатов.

25 мая 2020-го белый полицейский Дерек Шовен задушил при аресте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США. Арест произошел по подозрению в использовании поддельной 20-долларовой банкноты. Во время ареста Шовен стоял коленом на шее Флойда 9 мин и 29 сек после того, как тот лежал лицом вниз в наручниках на асфальте. Два других полицейских, Александр Куенг и Томас Лейн, помогли задерживать Флойда. Четвертый полицейский Тоу Тао не позволял посторонним вмешиваться.