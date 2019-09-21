За супружескую измену и однополые отношения будут сажать в тюрьму

Новый кодекс вступит в силу через 2 года после решения о поддержке законопроекта Фото: svoboda.org

В Индонезии до конца сентября хотят принять закон запрещающий секс вне брака и однополые отношения.

Проект кодекса должен быть принят на следующей неделе, пишет ТСН.

Правозащитники призывают законодателей отказаться от принятия спорного закона.

Индонезия является страной с мусульманским большинством, но считает себя толерантной нацией с разнообразным этническим и религиозным миром. Нетерпимость в стране религиозным и сексуальным меньшинствам усиливается под давлением религиозных консерваторов.

Глава Министерства юстиции и прав человека Индонезии Ясон Лаоли заявила, что закон призван заменить 100-летний Уголовный кодекс голландской колониальной эпохи и сделать уголовное законодательство Индонезии более современным.

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Комиссия Палаты представителей, которая занимается юридическими аспектами этого вопроса, согласовала окончательный законопроект, который законодатели рассмотрят 24 сентября на заседании парламента. Предварительно все партии в парламенте уже дали свое согласие на его принятие. Новый кодекс вступит в силу через 2 года после решения о поддержке законопроекта.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет убежден, что украинцы против однополых браков.