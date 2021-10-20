За помощь Саакашвили задержали грузина

В Грузии задержали еще одного человека в рамках дела политика Михеила Саакашвили.

Он якобы помогал Саакашвили пересечь границу, сообщает Rustavi-2.

"На основании решения судьи в рамках расследуемого уголовного дела о незаконном пересечении грузинской границы задержан гражданин Г.Ц. 1989 года рождения", - заявили в МВД Грузии.

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Ранее сообщалось о задержании трех граждан Грузии за помощь Саакашвили.

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся накануне выборов. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и в день задержания объявил голодовку.

За восемь дней голодания Саакашвили похудел на 12 кг, заявил его адвокат.

Саакашвили не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. И объявили в розыск. Также Саакашвили является подозреваемым в других уголовных делах.