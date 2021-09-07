За нарушение карантина мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы

Дороги заброшены в Хошимине во время карантина, 5 августа 2021 года / CNN

Во Вьетнаме человека заключили в тюрьму на пять лет за нарушение строгих правил карантина и распространение вируса.

28-летнего Ле Ван Три признали виновным в "распространении опасных инфекционных заболеваний" на суде в южной провинции Камау. Об этом пишет CNN.

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Вьетнам стал одной из историй успеха в борьбе с коронавирусом благодаря целевому массовому тестированию, активному отслеживанию контактов, ограничениям на границе и строгому карантину. Но новые заражения поставили под сомнение эти достижения.

Тунг вернулся в Камау из Хошимина и нарушил правила 21-дневного карантина. Он заразил восемь человек. Один из них умер после месяца лечения.

В Камау с начала пандемии зарегистрировали только 191 случай заболевания и два случая смерти. Это намного меньше, чем почти 260 тыс. случаев и 10 685 смертей в эпицентре коронавируса в Хошимине.

Вьетнам с населением 96,5 млн борется с новой вспышкой Covid-19. Там заразилось более 536 тыс. человек и погибло 13 385, подавляющее большинство - в последние несколько месяцев.

Страна приговорила еще двух человек к 18 месяцам и двум годам лишения свободы условно по тем же обвинениям - нарушение карантина.

В мире за сутки диагностировали более 607 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Великобритании.