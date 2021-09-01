Назвали страны, где больше всего свирепствует коронавирус

В мире за сутки диагностировали более 607 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Великобритании.

В Европе по приросту болезни лидируют Великобритания, Франция и РФ, свидетельствуют данные Worldometers. Украина по количеству новых заражений находится на 52-м месте в мире. Среди стран Европы она на 16-м месте.

В США зафиксировали более 156 тыс. новых инфицированных за сутки, в Индии - более 43 тыс., а в Британии – 32 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Иран и Бразилия.

Автор: Worldometers Больше всего больных обнаружили в США, Индии и Британии

Всего в мире зафиксировали более 4,5 млн летальных случаев болезни. В Штатах за сутки умерли более 1,2 тыс. человек. Лидерами Европы по суточной смертности от коронавируса стали Россия, Испания и Франция. Украина в этом рейтинге находится на шестом месте.

За все время пандемии излечились от недуга более 195 млн человек. До сих пор болеют более 18 млн человек.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.