За что Армении заплатят бешеные деньги

Евросоюз согласился вложиться в промышленность Армении. Фото: pexels.com

Евросоюз даст Армении €3 млн за отказ от названия "коньяк".

Соглашение профинансируют из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, сообщает "Європейська правда".

Армении дали 25 лет для отказа от названия "коньяк".

В ЕС таким образом хотят прекратить использование географического указания "коньяк" для армянской продукции и помочь промышленности Армении сохранить конкурентоспособность.

Программа Евросоюза предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг.

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Название "коньяк" требуют использовать только для продукции из региона Новая Аквитания во Франции.

С 1 января 2020 вступил в силу Закон Украины "О правовой охране географических указаний". Документ является рамочным, вслед за ним ожидается принятие трех секторальных законов, регулирующих использование и охрану географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также для вин и спиртных напитков.