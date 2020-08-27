За беременность не будут исключать из школы

Беременная зимбабвийская школьница / news.pindula.co.zw

В Зимбабве приняли закон, согласно которому запрещается исключать девочек из школы, если забеременели. Добивались этого международные организации, борющиеся за права женщин.

Законодательную поправку власти приняли из боязни, что из-за закрытия школ по причине карантина возросло количество сексуального насилия и нежелательных беременностей. Об этом пишет интернет-версия катарского телеканала Аljazeera.

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Чиновники говорят, что часто сами девушки или их родители заставляют бросать школу, когда узнают о беременности. Администрации учебных заведений не препятствуют. Новые поправки в законодательство должны изменить ситуацию.

"Ожидаю, родители и опекуны поймут: все дети имеют право на образование. Несмотря на жизненные обстоятельства. Каждая девочка и мальчик в Зимбабве должны иметь такое право", - сказал министр образования страны Кейн Матема.

По статистике министерства, в 2018-м 12,5% с 57,5 тыс. зимбабвийских школьников покинули обучение из-за беременности или ранних браков. Большинство - девушки.

"Для девочек двойная трагедия. В большинстве случаев забеременели из-за сексуального насилия, совершенного преимущественно ким-то старшим. Затем их из-за этого еще выгнали из школы, забрав перспективы в жизни", - говорит зимбабвийская депутат-оппозиционер и глава парламентского комитета по образованию Присцилла Мишигайрвабви-Мушонга.

"Долгое время, пока дети не посещали школ из-за пандемии, может иметь плохие последствия. Большинство из них не занимались уроками по радио и телевидению. Боимся, с возобновлением обучения, заметим всплеск нежелательных беременностей среди девочек-подростков", - говорит директор адвокатской группы Международный ярлык жизни Ньярадзо Машаямомбе.

Кроме беременности, причинами отказа от обучения могут быть ранние браки и бедность школьников.