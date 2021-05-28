За €15 тыс. купили невидимую "скульптуру"

Покупатель скульптуры заплатил сумму в 2,5 раза больше начальной. Фото: Con Sinov / Twitter

Итальянский художник Сальваторе Гаран за €15 тыс. продал свою невидимую "скульптуру" под названием "Я есть".

Работу продали на аукционе, пишет Italy 24 News.

Доказательством того, что покупатель приобрел не воздух, а произведение искусства, служит сертификат.

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Гаран заявил, что его работа поместится только в частном доме. Чтобы ее "поставить", нужно освободить на полу пространство 1,5 х 1,5 м.

"И даже если мы пространство опустошим и ничего не останется, согласно принципу неопределенности Гейзенберга, ничто не имеет веса. Поэтому он обладает энергией, которая конденсируется и превращается в частицы - коротко говоря, в нас", - отметил итальянец.

Гражданин Швеции, доктор медицины и философии, почетный профессор Сальгренской медицинской академии Гетеборгского университета Торе Хальстрем подарит Украине картину XVIII века "Святая Варвара".