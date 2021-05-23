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воскресенье, 23 мая 2021 04:53

Шведський професор подарує Україні картину XVIII століття

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Шведський професор подарує Україні картину XVIII століття
Картина должна прибыть в Украину в конце мая. Фото: Facebook

Гражданин Швеции, доктор медицины и философии, почетный профессор Сальгренской медицинской академии Гетеборгского университета Торе Хальстрем подарит Украине картину XVIII века "Святая Варвара". Об этом в субботу, 22 мая, сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

Картина, которая, вероятно, принадлежит кисти испанского художника, должна прибыть в Украину в конце мая.

"Этот дар чрезвычайно символический для Украины, особенно во времена вооруженной агрессии РФ. Ведь Святая Варвара считается покровительницей артиллеристов, саперов, военных инженеров, ракетчиков, металлургов, горняков, шахтеров", - отмечает Ткаченко.

По словам самого профессора, он решил подарить ее Украине, потому что именно в соборе Святого Владимира в Киеве хранятся мощи святой великомученицы Варвары.

Отмечается, что картина будет размещена в Нацмузее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.

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В Лондоне открылась уникальная художественная выставка серии автопортретов, которые нарисовала робот. Ее назвали в честь Ады Лавлес - британской женщины-математика, первой в истории компьютерной программистки.

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