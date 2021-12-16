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четверг, 16 декабря 2021 12:12

YouTube заблокировал российский пропагандистский канал в первый день работы

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YouTube заблокировал российский пропагандистский канал в первый день работы
RT Deutsch заблокировали после запуска. Фото: Pexels

YouTube заблокировал новый российский пропагандистский канал RT Deutsch.

Это произошло в день запуска российского вещания на немецком языке, передает ТАСС.

Директор RT Маргарита Симоньян ранее анонсировала запуск канала.

"Это прямо неописуемо, я очень благодарна ребятам, которые в пандемию, в условиях беспрецедентного на нас давления запускают канал. Такого действительно не было ни с одним каналом, ни в одной стране — нигде", - говорила она.

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Ранее YouTube уже удалял каналы RT DE и Der Fehlende Part. Блокирование связано с ложной медицинской информацией о коронавирусе.

"Владельцы канала RT DE пытались обойти ограничения, используя другой канал", – сообщил видеохостинг.

Россия на протяжении последних недель активизировала дезинформацию против Украины в соцсетях и СМИ. Такой уровень пропаганды был в 2014 году перед вторжением РФ в Украину, сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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