YouTube не собирается снимать ограничения с канала Трампа

Причиной продления ограничений назвали нарушение правил хостинга. Фото: Reuters

Администрация хостинга YouTube решила продлить введенный после протестов в Вашингтоне запрет загружать Дональдом Трампом новые ролики, а также проводить трансляции еще минимум на неделю.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Сервис объявил об ограничениях в отношении канала Трампа 12 января, они должны были продлиться не менее 7 суток. Причиной продления таких мер назвали нарушение правил видеохостинга относительно призывов к насилию.

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Соцсеть Twitter 8 января навсегда заблокировала учетную запись Дональда Трампа. В компании заявили, что приняли решение после штурма сторонниками политика Капитолия 6 января. Facebook с 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США. Ограничения будут действовать до дня инаугурации Джо Байдена, 20 января.