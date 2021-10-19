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вторник, 19 октября 2021 15:07

Xiaomi начинает выпуск собственных электрокаров

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Xiaomi начинает выпуск собственных электрокаров
Завод по производству электрокаров расположат в пригороде Пекина. Фото: Reuters

Китайский производитель смартфонов Xiaomi начинает массовое производство собственных электрокаров.

Начало производства запланировали на первую половину 2024 года, заявил на мероприятии для инвесторов гендиректор компании Лэй Цзюнь, передает Reuters.

"Электромобиль Xiaomi будет последним крупным продуктом в моей жизни. Я сделаю все возможное, чтобы развить это направление бизнеса компании", - сказал он.

После этого заявления акции Xiaomi подскочили на 5,4%, что является крупнейшим дневным ростом с 12 мая. Завод по производству электрокаров разместят в пригороде Пекина - в городе Ичжуан. Сейчас в отделе исследований и разработки проекта уже работает 453 человека.

В марте Xiaomi заявила, что инвестирует $10 млрд в новое подразделение по производству электромобилей в течение следующих 10 лет.

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В Украине начали собирать собственные электромобили. Компания "Электропрайд" представила две компактные модели: "Коник" и "Волик". По габаритам близки к французскому электрокару Renault Twizy.

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