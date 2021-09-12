Xiaomi начала блокировать смартфоны в Крыму - детали

Компания Xiaomi начала блокировать смартфоны в "запрещенных" странах и территориях, в частности в Крыму. Фото: twitter.com

Из Ирана, Кубы, Сирии и Судана, Северной Кореи и оккупированного Крыма начали приходить сообщения о блокировке смартфонов китайской компании Xiaomi.

После нескольких дней использования пользователи в этих регионах видят на экране блокировки сообщение: "Политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно к продавцам", сообщает "Экономическая правда".

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В Условиях использования Xiaomi указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в определенные регионы. Однако в нем не указано, что будут блокировать телефоны, экспортируемые в эти регионы.

"Контракт и все проданные товары подпадают под действие действующих законов об экспортном контроле, включая, помимо прочего, законы об экспортном контроле США и собственной юрисдикции Покупателя. Покупатель не будет экспортировать любые товары, приобретенные у Продавца, в любую страну или территорию или куда-нибудь, если это запрещено законами об экспортном контроле. Запрещенные страны и территории включают Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и Крымский регион. Если Покупатель планирует экспортировать любые товары, приобретенные у Продавца, в другую страну, Покупатель должен получить необходимые экспортные лицензии (или другие правительственные разрешения) перед этим", - говорится в сообщении компании.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. 2014-го российские оккупанты захватили Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. С начала российской агрессии в Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае. В августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил.