Xiaomi начала блокировать смартфоны в Крыму - детали

 
Ексклюзивы
1/5
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 234
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 846
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 2880
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
Просмотров: 1278
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 3285
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 30978
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 801
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 423
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 3483
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 414
Фото
Все фото
8
4
10
6
5
Произошел самый большой теракт современности
Произошел самый большой теракт современности
Пожары в Испании: есть первые жертвы
Пожары в Испании: есть первые жертвы
Полицейские собирают наркотики и презентация роботов: лучшие фото пятницы
Полицейские собирают наркотики и презентация роботов: лучшие фото пятницы
Спецслужбы США опубликовали неизвестные ранее фото теракта 11 сентября
Спецслужбы США опубликовали неизвестные ранее фото теракта 11 сентября
Астронавт NASA показал впечатляющие фото Земли из космоса
Астронавт NASA показал впечатляющие фото Земли из космоса
Видео
Все видео
Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети
Злая ворона напала в небе на беспилотник и стала звездой сети
"Единство - наша величайшая сила" - в годовщину терактов 11 сентября Байден обратился к американцам
"Единство - наша величайшая сила" - в годовщину терактов 11 сентября Байден обратился к американцам
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
Демонстрация оргазма и анализ кошачьего мяуканья: за что вручали Шнобелевскую премию-2021
100-летняя женщина стала сильнейшей долгожительницей мира
100-летняя женщина стала сильнейшей долгожительницей мира
73-летняя женщина стала миллионершей после того, как полицейские сломали ей руку
73-летняя женщина стала миллионершей после того, как полицейские сломали ей руку
Интервью
1/5
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
2 Просмотров: 738
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2709
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 15318
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2673
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1476
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
Просмотров: 459
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
воскресенье, 12 сентября 2021 13:59

Xiaomi начала блокировать смартфоны в Крыму - детали

  Комментировать
Xiaomi начала блокировать смартфоны в Крыму - детали
Компания Xiaomi начала блокировать смартфоны в "запрещенных" странах и территориях, в частности в Крыму. Фото: twitter.com

Из Ирана, Кубы, Сирии и Судана, Северной Кореи и оккупированного Крыма начали приходить сообщения о блокировке смартфонов китайской компании Xiaomi.

После нескольких дней использования пользователи в этих регионах видят на экране блокировки сообщение: "Политика Xiaomi не позволяет продажу или предоставление продукта на территории, на которой вы пытались активировать его. За дополнительной информацией обращайтесь непосредственно к продавцам", сообщает "Экономическая правда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада просит санкций из-за репрессий РФ в оккупированном Крыму

В Условиях использования Xiaomi указано, что покупателям запрещается экспортировать телефоны в определенные регионы. Однако в нем не указано, что будут блокировать телефоны, экспортируемые в эти регионы.

"Контракт и все проданные товары подпадают под действие действующих законов об экспортном контроле, включая, помимо прочего, законы об экспортном контроле США и собственной юрисдикции Покупателя. Покупатель не будет экспортировать любые товары, приобретенные у Продавца, в любую страну или территорию или куда-нибудь, если это запрещено законами об экспортном контроле. Запрещенные страны и территории включают Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и Крымский регион. Если Покупатель планирует экспортировать любые товары, приобретенные у Продавца, в другую страну, Покупатель должен получить необходимые экспортные лицензии (или другие правительственные разрешения) перед этим", - говорится в сообщении компании.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. 2014-го российские оккупанты захватили Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии в Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.

В августе на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда было объявлено всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Xiaomi начала блокировать смартфоны в Крыму - детали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

"Буду оставаться львовянином до смерти" - родился писатель Станислав Лем

Пещеру с наскальными рисунками закрыли

Самое читаемое
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном &quot;Металлисте&quot;
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
 Просмотров: 15318
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 13257
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
5
 Просмотров: 8532
Назвал президента &quot;дебилом&quot;: мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко
Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко Просмотров: 4869
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 4383
Мир
В Беларуси из учебников убрали Алексиевич и Шушкевича
В Беларуси из учебников убрали Алексиевич и Шушкевича Просмотров: 27
Беларусь купит у РФ оружия более чем на $1 млрд
Беларусь купит у РФ оружия более чем на $1 млрд Просмотров: 63
ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября
ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября Просмотров: 135
На фабрике задохнулись шесть человек
На фабрике задохнулись шесть человек Просмотров: 243
Украина должна остаться транзитером российского газа - Меркель
Украина должна остаться транзитером российского газа - Меркель Просмотров: 63
Больше всего комментируют
3
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3
Президент Эстонии дала неутешительный прогноз относительно членства Украины в ЕС
2
Зеленский и Ермак должны дать объяснения по делу "вагнергейта" - Парубий
2
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
2
Евросоюз сам не готов принять Украину - Кулеба
Голосов: 39
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть