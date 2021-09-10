Рада просит санкций из-за репрессий РФ в оккупированном Крыму

ВР осуждает незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу с призывом осудить новую волну репрессий в оккупированном Крыму.

Постановление поддержали 293 народных депутата, сообщается на трансляции пленарного заседания.

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В заявлении говорится о том, что Совет обращается к правительствам и парламентам других стран, международных организаций с призывом осудить новую волну репрессий РФ против крымских татар. Кроме этого, просит ввести санкции против всех причастных к этим преступлениям.

Нардепы призывают партнеров присоединиться к Декларации "Крымской платформы" и наращивать усилия по деоккупации украинского полуострова.

Также Совет осуждает незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым и первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

3 сентября оккупанты провели обыск в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе. Якобы из-за взрыва в селе Перевальное в Крыму. Силовики изъяли технику и забрали мужчину с собой. Его местонахождение неизвестно. 4 сентября в Евпатории задержали и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Шевкета Усеинова. В тот же день к Джелялу пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма. После обысков его задержали и вывезли в неизвестном направлении. Прокуратура Крыма открыла уголовное производство. Представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым задержание Джеляла связало с участием в "Крымской платформе". МИД Украины выразило протест в связи с незаконными обысками и задержаниями жителей Крыма. Оккупанты заявили, что Джелялов и еще четверо крымских татар подозреваются в "диверсии".