Рада просит санкций из-за репрессий РФ в оккупированном Крыму

Верховная Рада приняла обращение к мировому сообществу с призывом осудить новую волну репрессий в оккупированном Крыму.
Постановление поддержали 293 народных депутата, сообщается на трансляции пленарного заседания.
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В заявлении говорится о том, что Совет обращается к правительствам и парламентам других стран, международных организаций с призывом осудить новую волну репрессий РФ против крымских татар. Кроме этого, просит ввести санкции против всех причастных к этим преступлениям.
Нардепы призывают партнеров присоединиться к Декларации "Крымской платформы" и наращивать усилия по деоккупации украинского полуострова.
Также Совет осуждает незаконные обыски, похищения и аресты крымских татар Эльдара Одаманов, Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеиновым и первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.
3 сентября оккупанты провели обыск в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе. Якобы из-за взрыва в селе Перевальное в Крыму. Силовики изъяли технику и забрали мужчину с собой. Его местонахождение неизвестно.
4 сентября в Евпатории задержали и увезли в неизвестном направлении крымского татарина Шевкета Усеинова. В тот же день к Джелялу пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма. После обысков его задержали и вывезли в неизвестном направлении. Прокуратура Крыма открыла уголовное производство.
Представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым задержание Джеляла связало с участием в "Крымской платформе". МИД Украины выразило протест в связи с незаконными обысками и задержаниями жителей Крыма.
Оккупанты заявили, что Джелялов и еще четверо крымских татар подозреваются в "диверсии".
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