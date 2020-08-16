Взрыв в Бейруте: президент страны не собирается уходить в отставку с должности

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Фото: Reuters

Президент Ливана Мишель Аун не намерен покидать свой пост в связи со взрывом в порту Бейрута 4 августа.

Об этом он заявил в интервью телеканалу BFM.

"Если бы я пошел, пришлось бы организовать новые выборы, а это сейчас невозможно", - отметил президент.

Как сообщил Аун, он разделяет боль ливанцев.

"Я также внимательно следил за всем, что происходило", - добавил президент.

По его словам, он попросил ООН проконтролировать, чтобы помощь, предоставляемая по решению международной конференции доноров, поступала непосредственно тем, кто в ней нуждается.

"Оказание помощи не является вмешательством. Мы благодарны за быстрое созыва конференции доноров и считаем визит президента Франции Эммануэля Макрона и другие действия республики положительными", - рассказал Аун.

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Он добавил, что попытка повлиять на формирование правительства была бы вмешательством.

В то же время, он также дал отрицательный ответ на вопрос, не является шиитская партия "Хезболлах" государством в государстве.

"Это не так", - отметил президент.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами стали 220 человек, около 6 тыс. Пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Высший совет обороны Ливана считает, что взрыв произошел из-за неосторожного обращения с 2750 т нитрата аммония (аммиачной селитры). Вещество конфисковали 2014 с судна российского бизнесмена и хранили на складе.