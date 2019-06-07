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пятница, 07 июня 2019 14:20

Взорвалась квартира в жилом квартале - 19 человек пострадали
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В шведском городе Линчепинг в жилом квартале раздался громкий взрыв.
Фото: Еxpress
Инцидент произошел в жилом доме на ул. Хамнгатан в пятницу утром.
На место происшествия направили 14 машин скорой помощи. По словам очевидца, громкий взрыв прогремел около 9:00 в 8 км от места инцидента.
В зданиях рядом ударной волной выбило окна и разрушило балконы.

В шведском городе Линчепинг в жилом квартале раздался громкий взрыв.

Инцидент произошел в доме на ул. Хамнгатан в пятницу утром.

"Региональные органы власти сообщили, что 19 человек пострадали от незначительных телесных повреждений во время взрыва", - сообщает издание Express.

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На место происшествия направили 14 машин скорой помощи. По словам очевидца, громкий взрыв прогремел около 9:00 в 8 км от места инцидента.

В зданиях рядом ударной волной выбило окна и разрушило балконы.

Взрыв был вызван утечкой газа, по словам спасателей.

В городе Богуслав Киевской области молния ударила в купол Свято-Троицкого храма Русской церкви в Украине.

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Дата
07
июня

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