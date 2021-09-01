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Вывод войск из Афганистана: Байден обратился к нации

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Вывод войск из Афганистана: Байден обратился к нации
Байден выступил перед нацией. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за операцию по выводу американских войск и гибель 13 солдат США.

Однако другого способа организовать эвакуацию лучшим образом в условиях стремительного наступления талибов не было, заявил он в своем выступлении перед нацией по случаю окончания 20-летней войны в Афганистане, информирует The Guardian.

США вывезли из Афганистана более 120 тысяч человек и "ни одна нация никогда не делала ничего подобного за всю историю". Те, кто призывает США сохранить военное присутствие в Афганистане, выступают за "третье десятилетие войны в стране, которая не представляет важный национальный интерес для США", считает американский президент.

"Мир меняется. Мы имеем серьезную конкуренцию с Китаем, мы решаем проблемы с Россией, мы сталкиваемся с кибератаками и распространением ядерного оружия. Россия и Китай хотели бы, чтобы США застряли еще на одно десятилетие в Афганистане", - сказал Байден.

Война в Афганистане закончилась, но США продолжат борьбу с терроризмом.

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"Для тех, кто имеет неправильное представление, позвольте мне четко сказать - тем, кто хочет Америке зла, тем, кто занимается терроризмом против США или наших союзников, знайте этого Соединенные Штаты никогда не простят. Мы на вас охотимся во всех уголках Земли, и вы заплатите окончательную цену", - подчеркнул президент.

США переворачивают новую страницу внешней политики.

"Мы будем ставить миссии с четкими, достижимыми целями, а не такими, которых мы никогда не достигнем. Мы будем четко сосредоточены на фундаментальных интересах национальной безопасности Соединенных Штатов Америки", - сказал Байден.

США будут продолжать поддерживать Афганистан путем дипломатии, международного влияния и гуманитарной помощи.

Министерство обороны США объявило о завершении своей операции по эвакуации из Афганистана граждан США и афганцев и вывода своих военных из страны.

Последний C-17 улетел из Международного аэропорта Хамида Карзая 30 августа. "Этот отвод сигнализирует и о завершении военной составляющей в эвакуационной операции, и о завершении 20-летней миссии, которая началась в Афганистане после 11 сентября", - сообщил руководитель Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи во время брифинга.

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