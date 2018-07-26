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четверг, 26 июля 2018 16:49

Выловили пиранью с человеческими зубами

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Школьница Кеннеди Смит, 11 лет, из американского штата Оклахома выловила в озере Форт Кобб редкую рыбу Паку с человеческими зубами.

Автор: The Sun
  Девушка поймала рыбу с человеческими зубами
Девушка поймала рыбу с человеческими зубами

Кеннеди ловила рыбу вместе с бабушкой Сандрой Уэйл. Девушка вытащила из воды полукилограммовую рыбину. Бабушка пыталась вытащить крючок изо рта рыбины, как та ее укусила, пишет The Sun.

"Я была шокирована. Рыба была очень похожа на человека", - рассказала девушка.

Автор: The Sun
  Девушка поймала рыбу с человеческими зубами
Девушка поймала рыбу с человеческими зубами

"Рыба, скорее всего, была куплена как домашнее животное. Когда стала слишком большой для аквариума, ее выпустили в озеро", - говорит егерь Тайлер Хаузер.

Паку - родственница пираньи. Принадлежит к инвазионному виду рыб, которые могут разрушить рыбную экосистему и среду обитания. Департамент охраны дикой природы Оклахомы выловил ее и уничтожил.

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Автор: The Sun
  Девушка поймала рыбу с человеческими зубами
Девушка поймала рыбу с человеческими зубами
С начала года массовый мор рыбы произошел в Киевской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Полтавской областях. Также погибла рыба в некоторых столичных водоемах.
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