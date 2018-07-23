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В озерах и реках Киевщины массово гибнет рыба

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В озерах и реках Киевщины массово гибнет рыба
На Киевщине массово гибнет рыба. Фото: ЗИК

С начала года массовый мор рыбы произошел в Киевской, Черкасской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Житомирской, Полтавской областях.

Также в некоторых столичных водоемах погибла рыба, сообщает пресс-служба Ассоциации рыболовов Украины.

В Голубом озере произошла локальная экологическая катастрофа. В водоеме наблюдается массовый мор рыбы. Сейчас озеро находится в критическом состоянии. На данный момент озеро и его берег покрыт слоем мертвой рыбы, а на дне видно погибших лягушек. Из живых существ есть только утки, которые недавно прилетели, и жуки-плавунцы, сообщают активисты.

В столичном водоеме по улице Булгакова массово погибла рыба. Черепахи и утки, которые постоянно находились в озере, выжили.

В Киеве в парке Нивки в озере покраснела вода. Экологи обнаружили в нем много бактерий, которые обычно развиваются в водоемах с повышенным уровнем органического загрязнения.

Озеро Солнечное на столичных Позняках покрылось синими пятнами. Отравление водоема привело к гибели рыбы.

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Вода в озере в Броварах внезапно приобрела неестественный красный цвет. "Красное пятно" не локализовано, и успело разойтись по всей поверхности воды и осесть. В результате в "кровавом" озере под Броварами передохла вся рыба.

"Очень часто происходит химическое отравление всего живого в наших водоемах - говорит председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков - Хотя Водным и Земельным Кодексом четко прописаны расстоянии прибрежной природоохранной территории, на которой любая хозяйственная деятельность категорически запрещена, но они не вынесены в натуру. И поэтому берега наших рек и озер незаконно застраиваются частными домовладениями, различными бизнес предприятиями, которые порой в своей деятельности применяют сильную химию ".

Массовое вымирание рыбы - около 2 тыс. особей - произошло из-за выброса химикатов в реку Грейт-Уз у британского Брэкли.

Загрязнение распространилось почти на 25 км реки и покрыло поверхность пышной пеной. Местные описывают эффект, будто в воде взорвалась стиральная машина, сообщает Daily Mail.

Местные предполагают, что в реку слили химикаты.

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