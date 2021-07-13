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вторник, 13 июля 2021 18:12

Выброшенные в водоемы золотые рыбки вырастают до размеров футбольного мяча

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Выброшенные в водоемы золотые рыбки вырастают до размеров футбольного мяча
Золотые рыбки, пойманные в одном из озер США / BurnsvilleMN / Twitter

Местные власти в США обратилась к владельцам аквариумов с призывом прекратить выпускать домашних рыбок в водоемы. Это произошло после того, как из озера выловили несколько огромных золотых рыбок величиной с футбольный мяч.

Чиновники заявили, что выпущенные золотые рыбки могут вырасти в несколько раз больше обычных размеров. Они вредят местным видам. Об этом пишет The Guardian.

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В ноябре прошлого года власти одного из регионов США выловили из местных вод около 50 тыс. золотых рыбок. Управляющий водным хозяйством округа тогда сказал, что золотые рыбки - малоизученный вид с высоким потенциалом негативного влияния на качество воды в озерах. Как и карп, золотая рыбка легко размножается и выживает благодаря низкой потребности в кислороде зимой.

Отдыхающих на морях, озерах и реках Украины атакуют морские блохи, сколопендры, змеи и скорпионы. В частности, в киевском озере Редькино обнаружили водяного скорпиона. Также украинские туристы столкнулись с нашествием морских блох, которые не дают спокойно купаться как в Азовском, так и в Черном море. Они кусаются в воде. Через некоторое время на коже появляются красные пятна и волдыри.

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