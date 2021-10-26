Выбрасывали детей из окон: в России прогремел мощный взрыв в пятиэтажке

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В России 26 октября в жилом доме в Балтийске Калининградской области прогремел мощный взрыв газа, вызвавший пожар.

Один человек получил незначительные травмы. Жители дома были вынуждены выбрасывать детей из окон второго этажа, сообщает Telegram-канал Baza.

Взрыв произошел в пустой квартире на первом этаже жилой пятиэтажки. Соседи почувствовали запах газа в подъезде и вызвали специалистов. Инцидент произошел через 15-20 мин. после обращения жильцов.

Вскоре пожар ликвидировали спасатели МЧС.

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В Московской области РФ в городе Ногинск 8 сентября произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Мощный взрыв разрушил 17 квартир и несколько этажей. На место происшествия выехали 120 спасателей и 30 единиц техники. Спасатели до сих пор разбирают завалы. Утром из-под обломков дома достали четырех человек, двое из них дети.